AZS Lublin - stulatek, który może z nadzieją patrzeć w przyszłość. Zobacz zdjęcia

Przedstawiciele lubelskiego AZS nagrywają ponadto wspomnienia ważnych osób w dziejach organizacji, a także apelują o dzielenie się pamiątkami i fotografiami. - Obchody to właściwy czas, by podziękować oraz oddać hołd i należny szacunek tym, którzy AZSowi oddali serce i najlepsze lata swojego życia - czytamy w informacji prasowej. Dowiadujemy się z niej również, że powołano komitet honorowy obchodów, w skład którego wchodzi wiele znanych osobistości ze świata nauki, sportu oraz polityki. - To dla nas wielki zaszczyt i potwierdzenie tego, że AZS zajmuje niezwykle istotne miejsce w historii naszego miasta i regionu - słyszymy od osób związanych z AZS.

Już w najbliższą sobotę w ramach obchodów jubileuszu istnienia wystartuje inicjatywa "Od młodzika do Olimpijczyka", czyli impreza pływacka dedykowana setkom nastolatków. W październiku dojdzie także do e-sportowego Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego FIFA 21. Od nadchodzącego miesiąca do lutego przyszłego roku potrwają natomiast Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego. Na listopad zaplanowano Lubelską Uniwersjadę, skierowaną wyłącznie do studentów pierwszego roku. 10 listopada poznamy zwycięzcę Plebiscytu na najlepszego Sportowca AZS Lublin. Tego samego dnia odbędzie się Bal Sportowca lubelskiego AZS. W grudniu dojdzie zaś do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów I-go roku.