AZS UMCS Lublin piąty w drużynowych mistrzostwach Polski U-20. Zobacz zdjęcia

- W rywalizacji uczestniczyło 12 zespołów, które zakwalifikowały się do rundy finałowej z 84 zgłoszonych do pierwszej rundy. Pogoda niestety nie była za bardzo przychylna zawodnikom. Deszcz i zimno zmusiła bowiem wielu uczestników do rozgrzewania się na niewielkiej hali - mówi Piotr Kitliński, szkoleniowiec AZS UMCS Lublin, a w przeszłości wielokrotny medalista mistrzostw kraju i reprezentant Polski.

Najlepiej punktowane wyniki w ekipie AZS UMCS Lublin uzyskali: Marcin Sobiesiak (rzut młotem, 65,43 m - 144 pkt.), Sergiusz Stański (rzut dyskiem, 48,28 m - 139 pkt.), Jan Usarek (rzut młotem, 56,69 m - 139 pkt.), sztafeta 4x400 mix (3.44,04 - 136 pkt.), Bartosz Kitliński (800 m, 1.54,40 - 133 pkt.), Łukasz Mirosław-Pyda (400 m, 49,82 - 133 pkt.), Weronika Taracha (400 m - 122 pkt.), Małgorzata Pojęta (100 m, 12,67 - 126 pkt.), Emilia Wójtowicz (100 m, 12,75 - 123 pkt.) i Weronika Taracha (400 m, 58,90 - 122 pkt.).