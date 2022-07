Będzie dodatkowa kasa dla górników. Pieniądze za zysk spółki i frekwencję

Dokument zakłada wypłatę nagrody doraźnej za niską absencyjność w pracy w drugim kwartale 2022 r. Jej wysokość zależy od tego ile dni pracownika nie było w pracy w tym okresie. Najwięcej dostaną ci, którzy pojawiali się w kopalni każdego dnia – 250 zł brutto dodatkowego wynagrodzenia. Jeśli pracownik chorował w tym czasie przez maksymalnie 14 dni może liczyć na 245 zł. 125 zł przewidziano dla pracowników, którzy w drugim kwartale mieli maksymalnie 30 dni absencji. Jeśli natomiast pracownik chorował dłużej – nagrody nie dostanie.

Nagroda ma zostać wypłacona do 25 lipca.

To jednak nie wszystkie dodatkowe profity dla górników. Związkowcy ustalili z zarządem kopalni wypłatę nagrody specjalnej za realizację zadania w pierwszym półroczu 2022 r. Władze spółki przeznaczyły na to 14,3 proc. zysku z tego okresu, czyli prawie 48 mln zł brutto. Nagroda specjalna będzie przysługiwać wszystkim pracownikom zatrudnionym w spółce na koniec czerwca i będzie uzależniona do liczby przepracowanych dni oraz od miejsca wykonywania pracy. Najwięcej mają dostać pracownicy dołowi.

Dodatkowe pieniądze z tej nagrody mają trafić na konta pracowników Bogdanki do 29 lipca.