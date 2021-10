Biała Podlaska: 72-latek pomagał nastolatce wyjechać z parkingu. Auto przygniotło go do schodów

Do zdarzenia doszło we wtorek (19.10) po godzinie 16.30 na parkingu przy ul. Janowskiej w Białej Podlaskiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca skodą nastolatka najechała na pieszego. Doszło do tego w memencie, kiedy mężczyzna pomagał dziewczynie opuścić teren parkingu prawdopodobnie w wyniku nieprawidłowego manewru.