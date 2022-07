Biała Podlaska. Dwa wypadki drogowe - zderzenie czołowe i wjazd do rowu

Do pierwszego wypadku - czołowej kolizji - doszło we wtorek ok. godz. 7:30 w miejscowości Zakalinki. 74-letni mieszkaniej Białej Podlaskiej wyprzedzał volvo "na trzeciego" i zderzył się z jadącym z naprzeciwka volkswagenem, za którego kierownicą siedział 22-letni mieszkaniec gminy Sarnaki. W wyniku wypadku 22-latek z obrażeniami trafił do szpitala.

Wyprzedzanie "na trzeciego" ma miejsce na drodze dwupasmowej, gdzie każdy pas jest przeznaczony do jazdy w inną stronę. Mówimy o nim w sytuacji, w której kierowca decyduje się na wyprzedzanie jadąc "pod prąd", mimo że z naprzeciwka jedzie samochód. Tym samym wymusza zwolnienie zarówno przez wyprzedzany pojazd, jak i ten jadący z naprzeciwka.

Taka jazda jest niedozwolona i grozi mandatem 250 złotych, 5 punktami karnymi, a w bardziej drastycznych przypadkach utratą prawa jazdy i stanięciem przed sądem. Przede wszystkim jednak grozi utratą zdrowia lub życia nie tylko przez wyprzedzającego, ale także przez innych uczestników ruchu, ofiary jego lekkomyślnej jazdy.