"Biała sobota" w Lublinie. Tym razem mieszkańcy mogli zbadać pieprzyki

– Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, który pojawia się jako zupełnie nowa zmiana barwnikowa lub rozwija się w obrębie znamienia, które zaczyna się powiększać, zmienia kolor, staje się niesymetryczne, może krwawić. Warto obserwować swoją skórę i w przypadku zauważenia podejrzanej zmiany natychmiast skonsultować się z lekarzem – mówi Profesor Dorota Krasowska, Kierownik Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej SPSK1 w Lublinie.

Lato to czas, kiedy skóra jest najbardziej narażona na działanie promieni słonecznych. Choć zdajemy sobie sprawę z ich szkodliwości, zdarza się, że z uroków słońca korzystamy nieodpowiedzialnie. To z kolei może prowadzić do podrażnień i oparzeń skóry, a także powstawania na niej nowych znamion.

Bezpłatne konsultacje odbyły się w sobotę 19 czerwca. Kolejny termin już za tydzień - 26 czerwca w godz. 9 - 12.