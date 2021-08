Bójki, haracze i groźny wypadek? Co działo się na koloniach w Białym Dunajcu? Materiał Uwagi! TVN

Po emisji reportażu Uwagi! TVN o koloniach finansowanych przez Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty do redakcji programu zgłosili się kolejni rodzice, zdaniem których na innych turnusach finansowanych przez kuratorium, mogło dochodzić do przemocy wobec dzieci.

Zmuszani do bójek

O tym, co miało dziać się na koloniach, opowiedziały nam matki dwóch 10-latków, uczestników turnusu.

- To miała być nagroda, fajne przeżycie dla dziecka, które nigdzie nie wyjeżdża. To były jego pierwsze kolonie i pierwszy w ogóle wyjazd na wakacje. Cieszyłam się, że syn zobaczy coś, czego ja mu nie mogę dać – wyznaje Beata Drabek, matka Nikodema.

Kilka dni po powrocie Nikodema z kolonii do jego matki trafiły cztery filmy, na których widać bijatyki chłopców. Według relacji dzieci, starsi chłopcy zmuszali młodsze do walk między sobą. Działo się to wielokrotnie, przez cały turnus w Białym Dunajcu.