Boże Ciało 2021. Kiedy jest i co to za święto? Czy w Boże Ciało sklepy są otwarte i czy jest wolne od pracy? [24.05.2021]

Procesje w Boże Ciało to dziś charakterystyczny element tego święta, ale pojawiały się już w XIII wieku. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa mogą one jednak wyglądać inaczej niż zwykle.

Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła? Obowiązek uczestnictwa mszy nałożono na katolików tylko w niedzielę oraz niektóre święta, tzw. nakazane. Boże Ciało jest jednym z nich, dlatego tego dnia należy iść do kościoła na mszę. Zobacz, kiedy jeszcze trzeba iść do kościoła.

Czy w piątek po Bożym Ciele jest post?

Niektórzy katolicy zadają sobie pytanie, czy w piątek po Bożym Ciele post jest obowiązkowy, czy nie. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego każdy piątek to dla katolików dzień postu, a wyjątków od tego jest niewiele. Naczelna zasada jest prosta: post w piątek po Bożym Ciele obowiązuje. Zdarzają się jednak od tego wyjątki – w niektórych diecezjach biskupi udzielają wiernym dyspensy.

Czy w Boże Ciało jest wolne od pracy? Czy piątek po Bożym Ciele jest wolny od pracy?

Choć Boże Ciało wypada w czwartek, daje to doskonałą okazję do zrobienia sobie dłuższego weekendu. Co prawda wolne od pracy jest Boże Ciało, a piątek po Bożym Ciele to zwykły dzień roboczy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by na ten dzień wziąć urlop i w efekcie mieć aż cztery dni wolnego.