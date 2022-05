Cel osiągnęli, ale nie będą odpuszczać do końca sezonu. W sobotę Azoty Puławy podejmą Stal Mielec

Zespół z Puław przed dwoma tygodniami zapewnił sobie brązowy medal. Zawodnicy przyznają, że w tej sytuacji trudniej jest się zmobilizować, ale do końca chcą walczyć o zwycięstwa. Tak było w spotkaniu z Gwardią Opole, wygranym przez Azoty 34:23.

- Był pewien niepokój, bo po zdobyciu brązowego medalu było widać, że jest euforia, jest fajnie, a to nie zawsze przekłada się na dobry mecz – mówi Robert Lis. - Drużyna podeszła do meczu jednak bardzo profesjonalnie i zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę. Ustawiliśmy sobie spotkanie i tak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że dwa następne mecze też tak zagramy – dodaje szkoleniowiec Azotów.

W sobotę do Puław przyjedzie Stal Mielec, ostatni zespół PGNiG Superligi. Zdecydowany faworytem potyczki będą więc gospodarze, ale to rywale mają o co walczyć. W poprzedniej kolejce pokonali Wybrzeże Gdańsk i wciąż mają szansę uniknięcia spadku. - Jeżeli będziemy tak zaangażowani i będziemy starać się tak walczyć w każdym meczu, to ten zespół może jeszcze namieszać – mówi Rafał Gliński, trener Stali.