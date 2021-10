Ceny paliw w Polsce i Europie rosną jak szalone! Zobacz, na ile litrów Pb95 wystarczy płaca minimalna asz

Ceny paliw w Polsce są niższe niż w innych państwach Europy? Sprawdziliśmy, ile litrów Pb95 kupi z pensji minimalnej Polak, a ile Niemiec, Węgier czy Francuz. Zobacz, jak wypadamy na tle Europy. Vera_Petrunina/gettyimages.com Zobacz galerię (13 zdjęć)

Ceny paliw w Polsce i w Europie to temat, który zawsze potrafi wzbudzić emocje, a ostatnio dyskusja wokół nich staje się znowu gorąca, a jej temperatura wzrasta wraz z kolejnymi podwyżkami cen na stacjach benzynowych. Czy tylko w Polsce ceny paliw galopują jak szalone? Co na to dane? Sprawdziliśmy.