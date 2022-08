Chełmianka została w stolicy Bułgarii piątą zapaśniczką mistrzostw świata U20

Chełmianka przy wyniku 2:3, po wejściu przeciwniczki w nogi została obalona na plecy, co kosztowało ją cztery, kolejne stracone punkty i pozycję zagrożoną. Zawodniczka z USA szybko przeszła do "tuszowania" i pewnie wygrała to starcie.

Tkachuk swój start w tegorocznych mistrzostwach świata rozpoczęła od ćwierćfinału, w którym zmierzyła się z Ukrainką, Mariją Orlevich. Zawodniczka zza wschodniej granicy jest aktualną wicemistrzynią Europy, jednak na chełmiance nie zrobiło to większego wrażenia, bowiem już w połowie czwartej minuty reprezentantka Ukrainy leżała na plecach.

W boju o finał czempionatu globu rywalką Tkachuk była dwukrotna mistrzyni Azji - Japonka Ayano Moro. Azjatka pokonała zawodniczkę przez przewagę techniczną i w efekcie zapaśniczce Cementu-Gryfa pozostała walka o brąz.

Chełmska zapaśniczka w ubiegłym roku zdobyła w rosyjskiej Ufie brązowy medal MŚ juniorek w kategorii do 72 kg. W niemieckim Dortmundzie została natomiast wicemistrzynią Europy juniorek, ale w wadze do 76 kg.