"Ciężko nam się tworzy okazje w ataku" - trener Motoru Lublin, Marek Saganowski, ocenia remis w Kaliszu

Mecz w Kaliszu, to drugie z rzędu spotkanie Motoru zakończone bezbramkowym remisem. – Był to mecz na zero, było mało sytuacji. To mnie martwi, bo ciężko nam się tworzy okazje w ataku, a od zespołu wymagam dużo więcej klarownych sytuacji do zdobycia bramki – dodaje Saganowski.

Najbliżej zdobycia gola w starciu z KKS 1925 lublinianie byli w pierwszych 45 minutach. - Mieliśmy dwa, trzy kontrataki, z których powinniśmy więcej „wyciągnąć”. Przez 20 minut meczu, to my mieliśmy kontrolę, a pod koniec pierwszej połowy tę kontrolę przejął Kalisz. Natomiast w drugiej połowie toczyła się już otwarta gra, ale bardziej w środkowej strefie boiska – mówi szkoleniowiec Motoru.