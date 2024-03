Co się teraz stanie ze starym dworcem PKS w Lublinie? PiS ma plan. Jaki? Sprawdź

Plac Dworcowy to miejsce historią sięgające znacznie dalej niż do początków ruchu autobusowego w latach 60. XX wieku. O żydowskiej przeszłości opowiadała podczas środowej (20 marca) konferencji prasowej Bogna Bender-Motyka, dyrektorka Muzeum Wsi Lubelskiej oraz kandydatka do rady miasta z list PiS.

- Tutaj był inny świat, znajdowała się tu chociażby stara synagoga, po której nie zostało nic. Jedyny ślad starej zabudowy to studnia. Miejsce, które tętniło życiem zostało zabudowane, zabetonowane, zniknęło. Czym ono ma być dzisiaj? - zastanawiała się. - Tamtego świata już nie ma, ale jeśli zdjęlibyśmy wierzchnią warstwę, od razu zobaczylibyśmy cegły, kafle, płytki, które zaczęłyby opowiadać swoją historię. Dlatego powinniśmy podejść do tego miejsca z szacunkiem do przeszłości.

Aktualnie obowiązujący od 2015 roku plan zagospodarowania przestrzennego narzuca zupełnie inny kształt tych terenów, jednak to nie zniechęca działaczy PiS - bo plany można zmienić. Na to jednak na musiałaby się zgodzić rada miasta pospołu z Urzędem Marszałkowskim, bo to oni współdzielą te tereny.