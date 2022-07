Czas na pierwsze zwycięstwo. Motor jedzie na teren lidera Kamil Wojdat

fot. Wojciech Szubartowski

Po remisach 2:2 z Garbarnią Kraków i 1:1 z Olimpią Elbląg lublinianie postarają się zgarnąć pierwszy komplet punktów w sezonie 2022/2023 rozgrywek eWinner 2. Ligi. Piłkarze Motoru do Polkowic udadzą się w dobrych nastrojach, bo we wtorek, w rundzie wstępnej Pucharu Polski wygrali u siebie z rezerwami Śląska Wrocław 4:2. Było to ich pierwsze zwycięstwo, w oficjalnym spotkaniu, pod wodzą trenera Stanisława Szpyrki.