Czas planować urlop. Port Lotniczy Lublin z nową ofertą wakacyjną

Lotnisko zapowiada atrakcyjną ofert wakacyjną. Po raz pierwszy z lubelskiego lotniska będzie można polecieć na urlop do Hurghady w Egipcie oraz na grecką wyspę Kreta. Przed rozpoczęciem sezony Port Lotniczy Lublin spotkał się z touroperatorami m.in. przedstawicielami Grecos, TUI Polska, Coral Travel Polska, Prima Holiday, Sun and Fun, Exim Tours, ETI Polska i GTS jako konsolidator lotów do Tunezji i Egiptu.

- Z roku na rok oferta lotów czarterowych staje się coraz bardziej znaczącym segmentem ruchu pasażerskiego na naszym lotnisku. Bardzo zależy nam na dobrej współpracy z wszystkimi podmiotami za to odpowiedzialnymi. Dlatego zaprosiliśmy naszych partnerów na spotkanie, by podsumować wyniki roku 2023 i szczegółowo zaprezentować tegoroczną ofertę wakacyjną. Była to także okazja do kuluarowych rozmów lokalnych agentów sprzedaży z touroperatorami – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.