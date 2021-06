Czerwona Karczma znowu do wzięcia. I to za mniejsze pieniądze. Ile teraz chce dostać miasto za zabytek?

Nieruchomość została wystawiona za 2 mln zł. Czyli o 900 tys. zł mniej niż miasto oczekiwało w poprzednim przetargu na sprzedaż Czerwonej Karczmy stojącej przy ul. Turystycznej 2. To duża „przecena”. Tym bardziej, że przyszły nabywca zapłaci połowę wylicytowanej kwoty. Dlaczego? Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i przy jego kupie obowiązuje 50 proc. bonifikata. Ale w zmian właściciel będzie zobowiązany do wyremontowania zabytku w ciągu trzech lat od chwili zakupu a w ciągu pół roku będzie musiał wykonać doraźne zabezpieczenia.

- Budynek – dawna „Czerwona Karczma”, z częścią mieszkalno-wyszynkową w skrzydle frontowym i ze stykającym się z nim „stanem” mieszczącym niegdyś boksy dla koni i ekwipaży, murowany z cegły i kamienia wapiennego, ostatnio w części pełniący funkcję mieszkalną – część dwukondygnacyjna z podpiwniczeniem, „stan” – część jednokondygnacyjna – opisuje miasto. I dodaje: - Stan techniczny i funkcjonalno-użytkowy zły, budynek niezamieszkały i nieużytkowany. Niewielkie budynki przylegające do budynku głównego, pełniące niegdyś funkcję: mieszkalną i gospodarcze – murowane, kryte papą, w złym stanie technicznym, nadają się do rozbiórki.