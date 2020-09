Cztery medale lekkoatletów AZS UMCS Lublin podczas pierwszego dnia młodzieżowych mistrzostw Polski w Białej Podlaskiej

Zobacz galerię (4 zdjęcia) Bartosz Leszczuk (AZS UMCS Lublin) został młodzieżowym mistrzem Polski w trójskoku materiały klubowe Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Reprezentanci AZS UMCS Lublin wywalczyli cztery medale, w tym trzy złote, podczas pierwszego dnia 37. PZLA Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Czempionat w piątek rozpoczął się na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej i potrwa do soboty. Jest to największa tegoroczna impreza lekkoatletyczna rangi krajowej dla zawodników w kategorii wiekowej do lat 23.