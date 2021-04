Cztery medale pływaków AZS UMCS w pierwszym dniu mistrzostw Polski seniorów. Zobacz zdjęcia

Brązowy medal w konkurencjach indywidualnych, dorzuciła jeszcze koleżanka klubowa Konrada Czerniaka – Klara Kowalska, zajmując trzecią lokatę na 800 m stylem dowolnym. Pływaczka AZS UMCS popłynęła w czasie 9:05.54. Bezkonkurencyjna okazała się zaś zawodniczka UKS 190 Łódź – Paulina Piechota (8:44.93)

Ostatni medal był dziełem lubelskiej sztafety 4x100 m mix stylem zmiennym. Drużyna AZS UMCS wystąpiła w składzie: Jakub Nowiczkow, Wiktoria Samuła, Wiktoria Czarnecka i Filip Lech, ulegając tylko dwóm zespołom UKS G-8 Bielany Warszawa

Udany występ w wyścigu finałowym na 100 m motylkiem zanotowała młodziutka Martyna Piesko, która zajęła piąte miejsce. Dla młodej zawodniczki specjalizującej się w "grzbiecie", to dopiero początki w nowym stylu. – Zdecydowanie jestem zadowolona ze swojego wyniku. To mistrzostwa Polski seniorów, ja nadal jestem juniorką, a dodatkowo dopiero zaczynam przygodę ze stylem motylkowym. To jest mój debiut, zatem piąte miejsce i czas to dla mnie rewelacja. Płynęło się ciężko, a ostatnie metry bardzo bolały. Przede mną docelowe mistrzostwa Polski juniorów. Liczę, że na nich popłynę szybciej – mówi Martyna Piesko, zawodniczka AZS UMCS.