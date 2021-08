David Dedek, trener koszykarzy Pszczółki Startu: Ze sparingu na sparing robimy ogromny progres

Wyniki w sparingach nie są istotne, ale gra drużyny pozostawia chyba jeszcze wiele do życzenia?

Na pewno tak. Natomiast w Radomiu zagraliśmy przy pełnym obciążeniu treningowym. Nie było żadnego okresu odświeżenia przed turniejem. Pierwszy mecz z Gliwicami, zakończony dogrywką, wytrzymaliśmy fizycznie. Na drugi z Warszawą zabrakło nam już energii. Co może cieszyć, to w pierwszym meczu pokazaliśmy agresywną obronę i zagraliśmy dobrze na pierwszej linii podania. Mieliśmy natomiast ogromne problemy ze zbiórką oraz nie trafialiśmy z otwartych pozycji. Na tym etapie przygotowań można się jednak tego spodziewać. Nad tym będziemy pracować w ostatnich dniach przed rozpoczęciem ligi.

Na tym etapie przygotowań jest więcej plusów, niż minusów w grze drużyny?

Ze sparingu na sparing robimy ogromny progres. To nie jest też tak, że w pierwszym meczu sezonu drużyna już gra najlepszą koszykówkę. Trzeba iść krok po kroku i skupiać się na najbliższym meczu. Natomiast z każdym kolejnym tygodniem drużyna będzie wyglądać lepiej, będzie lepiej przygotowana, a zawodnicy zaczną na boisku rozumieć się bez słów. To są rzeczy, które przychodzą z czasem. Plusem jest, że ciągle się poprawiamy. Że obrona wygląda coraz lepiej i, że większość czasu dobrze dzielimy się piłką. Natomiast musimy dużo pracować nad zbiórkami w obronie i ataku.