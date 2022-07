Długo wyczekiwane wzmocnienie linii ataku. „Izi” nowym graczem Motoru Lublin

– Ezana rozpoczął treningi z naszym zespołem kilka dni po rozpoczęciu okresu przygotowawczego. Swoją postawą na zajęciach, a także w sparingach udowodnił, że zasługuje na szansę w Motorze. To piłkarz z nieszablonowymi umiejętnościami, który przekonał nas tym, że potrafi zrobić coś z niczego. Na boisku jest go wszędzie pełno, a jego instynkt strzelecki może dać drużynie wiele dobrego – komplementuje napastnika trener Stanisław Szpyrka.

Poprzednim klubem snajpera była trzecioligowa Chełmianka Chełm. W sezonie 2021/2022 wystąpił w jej barwach 31 razy. W tym czasie zdobył szesnaście bramek oraz zanotował sześć asyst. Dla pochodzącego z Erytrei zawodnika, który w wieku 15 lat wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, wspomniany sezon był drugim na polskich boiskach. Do naszego kraju trafił w 2020 roku, kiedy to zasilił szeregi czwartoligowej Victorii Żmudź.