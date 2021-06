Dramatyczne chwile na torze w Lublinie podczas zawodów Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów (ZDJĘCIA)

W niektórych biegach małe jeszcze umiejętności młodych żużlowców utrudniały im bezpieczną walkę. W 4. wyścigu groźnie wyglądający upadek zanotowali Jakub Poczta z Ostrowa i Kacper Grzelak z Zielonej Góry. Do sytuacji doszło na pierwszym łuku, więc sędzia zezwolił na powtórkę w pełnej obsadzie.

Dla obu wspomnianych zawodników nie była to jedyna dramatyczna chwila podczas zawodów. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w wyścigu 13. Wszystko rozgrywało się za plecami prowadzącego juniora Motoru, Mateusza Cierniaka. Na drugim łuku Kacper Grzelak z Zielonej Góry nie opanował motocykla i spowodował upadek swój oraz dwóch innych rywali - Błażeja Wypiora z Rybnika i Jakuba Pocztę z Ostrowa. Na szczęście po kilku minutach cała trójka wstała z toru i o własnych siłach udała się do parku maszyn. Dłuższej naprawy wymagała natomiast banda.