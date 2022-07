Drugi rok z rzędu powalczą na arenie międzynarodowej. Pszczółki wystąpią w rozgrywkach EuroCup

– Mieliśmy taki pomysł, ale po analizie ryzyka finansowego doszliśmy do wniosku, że nie będziemy takiego podejmować. Projekt ministerialny, który ma wspierać kluby grające w europejskich pucharach, jest jeszcze w powijakach. My natomiast nie mieliśmy takich zapewnień, aby z czystym sumieniem móc ruszyć do Euroligi. Wybraliśmy opcję bezpieczniejszą – wyjaśnia prezes Walczyk.

O niedosycie na pewno jednak nie może być mowy. Poprzedni sezon był dla klubu pierwszym w historii w zmaganiach EuroCup. Wtedy lublinianki rozpoczęły go od rundy wstępnej, w której pokonały rosyjski Spartak Moskwa. Tym razem zielono-białe są już pewne udziału w fazie grupowej. – To efekt świetnego poprzedniego sezonu. Dotarliśmy w nim do 1/8 finału, a w kraju sięgnęliśmy po wicemistrzostwo Polski – mówi Rafał Walczyk.

Pszczółki bez wątpienia były rewelacją rozgrywek. Tym razem te będą wyglądać nieco inaczej. Z jakimi aspiracjami przystąpi do rywalizacji klub z Lublina?