Drugie z rzędu zwycięstwo piłkarzy drugoligowej Wisły Puławy. Biało-niebiescy wygrali w Tarnobrzegu z Siarką 4:2

Zanim doszło do sobotniej konfrontacji, działacze "Dumy Powiśla" poinformowali o kolejnym transferze do swojego klubu. Nowym bramkarzem biało-niebieskich został Albert Posiadała. 19-latek został wypożyczony na rok z występującego w krajowej elicie Radomia Radom. Nowy nabytek Wisły poprzedni sezon spędził w trzecioligowym Świcie Nowy Dwór Mazowiecki. Wychowanek Pogoni Siedlce rozegrał 25 spotkań w ekipie z Mazowsza.

Mimo, że to dopiero początek nowej kampanii, trenerzy (warto dodać, że w sztabie szkoleniowym drużyny z Tarnobrzegu jest Jakub Zolech, wychowanek biało-niebieskich) Wisły, jak i Siarki z powodu kontuzji piłkarzy nie mogli wystawić optymalnej jedenastki. Lepiej w sezon weszła drużyna z Tarnobrzegu, która najpierw pokonała u siebie Znicz Pruszków 4:0, a następnie zremisowała we Wronkach z rezerwami Lecha Poznań 1:1. Puławianie na inaugurację rozgrywek przegrali u siebie z GKS-em Jastrzębie Zdrój 0:1, by tydzień później pokonać przed własną publicznością Hutnika Kraków 3:1. Statystyki przemawiały za Siarką. Wisła po raz ostatni raz z Tarnobrzegu z kompletem punktów wróciła 4 kwietnia 2015 roku, wygrywając 2:0.