Drugoligowa Wisła Puławy prowadziła w Siedlcach z Pogonią 3:0, ale mimo to z Mazowsza wraca tylko z punktem

Biało-niebiescy na Mazowsze jechali z zamiarem wywalczenia trzech punktów, żeby zrehabilitować się za słabszą rundę wiosenną trwającej kampanii, w której po cichu liczono na załapanie się do pierwszej szóstki, mającej prawo gry w barażach o wyższą klasę rozgrywkową. Poza tym część piłkarzy walczyła o swoją przyszłość, czyli podpisanie nowych kontraktów z Wisłą i mieli szansę przekonać do tego trenera Mariusza Pawlaka. W ekipie gości w sobotę zabrakło pauzującego za żółte kartki Dominika Cheby. Natomiast szansę gry w bramce dostał Piotr Owczarzak (po raz ostatni zagrał w wyjściowej jedenastce 28 listopada 2021 roku, później zastępowali go Paweł Socha i Bartłomiej Gradecki), zresztą zmian w składach w obydwu ekipach w porównaniu do poprzednich meczów było więcej.

Spotkanie "przeglądu kadr" lepiej rozpoczęli gospodarze. W 5. minucie indywidualną akcją popisał się Marcinho, ale uderzenie Brazylijczyka minęło bramkę.