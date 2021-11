Drzemka polityczna. Felieton Grzegorza Gila

Świat komplikuje się tak szybko, że politycy chcący się w nim odnaleźć nie mogą sobie pozwolić nawet na mrugnięcie okiem, o szybkiej drzemce nie wspominając. W ostatnich dniach senność liderów politycznych od Prezesa Jarosława Kaczyńskiego (PJK) po Prezydenta Joe Bidena (POTUS) umieściła ich w ogniu krytyki. Tymczasem sen lub senność jest przecież podstawową potrzebą fizjologiczną, a być może także prawem człowieka. Trzeba pamiętać, że bycie politykiem lub mężem stanu* (*niepotrzebne skreślić) nie jest pracą na etat, zawodem „od do”. Wymaga niemal bezgranicznego poświęcenia, co czasami skutkuje niechcącą drzemką w momencie kulminacji. Co więcej, wbrew powszechnemu przekonaniu mózg nie wyłącza się jednak i nie odpoczywa w czasie drzemki, co pośrednio wydłuża czas pracy polityków. Jeśli dodany do tego wiek obu „delikwentów”, jesienne niedobory światła słonecznego, a być może także niekorzystny biomet lub zwykłe zmęczenie, to ich przyśnięcie może jawić się jako coś zrozumiałego i naturalnego.