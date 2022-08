Duże zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności. Obecność na komisji znowu obowiązkowa

Za niespełna miesiąc zmienią się zasady orzekania o niepełnosprawności. Wejdą w życie od 13 września.

Obecnie komisje lekarskie odbywają się w trybie mieszanym. Mogą w nich uczestniczyć zainteresowani, ale też organizowane są w trybie zaocznym. Takie rozwiązanie wprowadzono w związku z epidemią koronawirusa.

- Sprawy wszczęte przed 13 września będą kończone na podstawie dotychczasowych przepisów. Oznacza to, że wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złożone do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie przed wejściem w życie przepisów mogą być zakończone orzeczeniem wydanym zaocznie, również po 13 września – wyjaśnia Bogota. I uzupełnia: - Wszystkie sprawy wszczęte od 13 września obligatoryjnie będą kończone komisją lekarską z udziałem osoby zainteresowanej.