Edach Budowlani Lublin zakończyli sezon porażką. Zobacz zdjęcia

Gospodarze musieli przystąpić do sobotniej konfrontacji osłabieni licznymi kontuzjami w zespole. Mimo to przez dużą część rywalizacji byli w stanie nawiązać walkę z wyżej notowanym faworytem, który za dwa tygodnie zagra w finałowym meczu o mistrzostwo Polski. "Piętnastka z Krasińskiego" otworzyła wynik za sprawą rzutu karnego wykonanego przez Smilko Debrenlieva w 12. minucie spotkania. Jednak na przerwę to goście schodzili przy korzystnym dla siebie rezultacie 14:10.

Pięć minut po zmianie stron miejscowi szybko przyłożyli i kibice przez chwilę cieszyli się z prowadzenia 15:10. Sędziowie ostatecznie nie uznali punktów dla lublinian, dopatrując się niedozwolonego zagrania do przodu. Jak się okazało, Edach Budowlani nie zdobyli już punktów w tym meczu, a sopocianie dołożyli kolejne i ostatecznie wrócili do Trójmiasta z tarczą.

Po zakończeniu zawodów przedstawiciele obu stron podkreślali, że upalna pogoda dawała im się we znaki. - Grać w taką pogodę to dramat. Sam niejednokrotnie rywalizowałem w takich warunkach i wiem, ile to kosztuje zdrowia oraz sił. Trenerzy też nie mają łatwo, bo stojąc w takim słońcu przez 80 minut, człowiek czuje się jakby rąbał drewno - przyznał trener Stanisław Więciorek. - Nasza gra była bardzo ambitna, ale byliśmy zdziesiątkowani kontuzjami. Nie pamiętam, żebym w trakcie swojej kariery zawodniczej lub trenerskiej widział zespół mający takie problemy zdrowotne przez całą rundę. W dodatku mieliśmy do dyspozycji dwie zmiany i nie wykonaliśmy ich ze względów taktycznych, tylko z powodu kontuzji. W pewnym momencie zabrakło nam "prądu". Rywale mogli dokonać ośmiu wartościowych zmian, dzięki czemu ich gra mogła być utrzymana na stałym poziomie. My popełniliśmy 3-4 błędy, dlatego, że zabrakło nam powietrza, a Ogniwo to wykorzystało - dodał.