Efektownie i efektywnie. Górniczki rozbiły Medyka

W spotkanie lepiej weszły gospodynie. Ataki przyniosły efekt w postaci bramki zdobytej już w 15. minucie. Po raz pierwszy na listę strzelców w zespole z Łęcznej wpisała się Klaudia Miłek. Miejscowe podwyższyły jeszcze przed zejściem do szatni. Do pustej bramki piłkę skierowała Anna Zają (2:0).

W 56. minucie z rzutu karnego swojego drugiego gola zdobyła Miłek (3:0), a wynik w samej końcówce, po minięciu bramki w sytuacji sam na sam, ustaliła Katja Skupień.

– Inauguracja w domu nam się udała. Bardziej niż zdobyte bramki cenię sobie jednak grę na zero z tyłu. Co prawda rywalki stworzyły sobie dwie czy trzy sytuacje, ale to jest normalne, bo w Ekstralidze każdy potrafi grać w piłkę – podsumowuje trener Górniczek, Robert Makarewicz. – Mamy jeszcze rezerwy jeśli chodzi o szybszą grę piłkę. Na każdym treningu nad tym właśnie pracujemy – dodaje.