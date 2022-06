Ekipa siatkarzy LUK Lublin z drugim wzmocnieniem przed nowym sezonem

– Na początku poczułem wielkie szczęście, że udaje się spełnić wielkie marzenie. Później poczułem wielką motywację do pracy. To mnie napędza do dalszego rozwoju. Wierzę, że będziemy w stanie spokojnie powalczyć o najlepszą ósemkę – mówi na stronie klubowej Damian Hudzik, nowy środkowy LUK Lublin.

Próbkę swojego talentu pokazał w ostatniej edycji Challange Cup, będąc w czołówce klasyfikacji najlepiej blokujących. Damian Hudzik dał się przez lata poznać jako tytan pracy. Od zakończenia minionego sezonu pracuje nad formą na następny. W rozwijaniu wszechstronności siatkarskiego rzemiosła pomaga mu gra na piasku i rozważa on też występy w turniejach siatkówki plażowej.

– Mamy pomysł na wykorzystanie potencjału Damiana i miło nam, że zgadza się z naszą wizją. W tym młodym siatkarzu imponuje samoświadomość, pokora i zapał do pracy. To najlepsze fundamenty do robienia skokowych postępów, a pamiętajmy, że dołącza do nas z już godnym uznania arsenałem umiejętności i doświadczeń. Jesteśmy dumni, że to LUK Lublin będzie miał zaszczyt przedstawić Damiana PlusLidze – podkreśla w klubowych mediach Maciej Krzaczek, prezes LUK Lublin.