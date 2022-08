Eugeniusz Pudło był niezwykle barwną postacią lubelskiego kolarstwa

– Gienio jako trener był niezwykle obowiązkowy i sumienny. Do tego zawsze dużą uwagę zwracał na szkolenie młodzieży i starał się, aby w naszym klubie kształcić jak najwięcej młodych adeptów tej dyscypliny, którzy w przyszłości mieli stanowić o sile sekcji kolarskiej – wspomina Andrzej Frączkowski, były dyrektor klubu sportowego Start Lublin.

– Był wychowawcą wielu zawodników i zawsze miał dość dużą grupę kolarzy w naszym klubie. Kolejnych natomiast zachęcał do podjęcia treningów. Do tego miał przyjemność pracować z zawodnikami tej klasy, jak między innymi Jan Skowronek, Jan Raczkowski, czy Juliusz Firkowski. Współpracował także z Aleksandrem Łuckiewiczem, który był prawą ręką Henryka Łasaka, uważanego przez wielu za najwybitniejszego polskiego szkoleniowca w historii. Do końca swojej kariery trenerskiej pozostał w Starcie Lublin, aż do rozwiązania sekcji kolarskiej – dodaje.