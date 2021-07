Euro 2020. Angielscy kibice świętowali awans reprezentacji do półfinału Euro 2020 na ulicach [ZDJĘCIA, WIDEO]

Lepszego sobotniego wieczoru sympatycy drużyny prowadzonej przez Garetha Southgate’a nie mogli sobie wyobrazić. Zespół „Trzech Lwów” rozbił w Rzymie rywali aż 4:0, dzięki czemu awansował do półfinału turnieju. Po końcowym gwizdku kibice wyszli z pubów, by manifestować radość. Alkohol lał się strumieniami, śpiewom nie było końca, a do wspólnej zabawy chętnie przyłączały się osoby w różnym wieku. Stróże prawa obserwowali te wydarzenia z dystansu, pilnując jedynie, by fani wchodzący na latarnie i słupy, szybko z nich zeszli.