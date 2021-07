Euro 2020. Anglicy chcą wolnego poniedziałku i tytułu szlacheckiego dla selekcjonera

Szerokim echem w Anglii odbiła się miła sytuacja, do której doszło po środowym meczu z Danią. Przed zejściem do szatni piłkarz Mason Mount podarował swoją koszulkę siedzącej na trybunach dziesięcioletniej Belle McNally.

Co ciekawe, dziewczynka wspomniała w rozmowie z „The Sun”, że przed inauguracyjnym meczem fazy grupowej z Chorwacją widziała reprezentacyjny autokar zmierzający na Wembley i Mason Mount pomachał jej wówczas z okna pojazdu. Dziesięciolatka nie wyklucza, że zawodnik ją zapamiętał i dlatego podszedł w kierunku trybun, by wręczyć jej koszulkę. Belle przyznaje, że to była jak dotąd najpiękniejsza chwila w jej życiu.

Są jednak Anglicy, którzy nie zapamiętają zbyt dobrze półfinału z Danią. Wycieczka na Wembley kosztowała 37-letnią Ninę Farooqi utratę pracy. By obejrzeć mecz w Londynie, mieszkająca na co dzień w Ilkey pracownica biurowa skorzystała w dniu spotkania ze zwolnienia lekarskiego. Jej koleżanka wygrała bowiem bilety w konkursie typu „last minute”. Panie potrzebowały całego dnia na dotarcie z hrabstwa West Yorkshire do stolicy Wielkiej Brytanii. Jak się okazało, wejściówki były przypisane do miejsc zlokalizowanych za bramką, w bliskim otoczeniu jednej z kamer telewizyjnych. Po tym, jak Anglicy strzelili gola na 1:1, skaczącą z radości Farooqi zobaczył na ekranie telewizora jej pracodawca. Nazajutrz zadzwonił do 37-latki i poinformował, że zwalnia ją z pracy, ponieważ na „chorobowym” pojechała na stadion. - Czuję nutkę rozgoryczenia. Nikt nie lubi być zwalnianym, aczkolwiek gdybym nie wykorzystała tej szansy, bardzo bym żałowała. Futbol to całe moje życie. Pamiętam, jak płakałam mamie na kolanach, gdy Anglia przegrała w rzutach karnych w półfinale Euro 96. Dlatego, gdybym miała wybierać, postąpiłabym tak samo - powiedziała Farooqi w rozmowie z „The Telegraph”.