Europejska Federacja Piłki Ręcznej wprowadza zmianę przepisów. Mają one na celu uatrakcyjnić tą dyscyplinę sportu

Poza tym zmienia się sposób liczenia goli na wyjeździe. Gdy podczas dwumeczu był remis, zwycięzcą był zespół, który zdobył więcej goli na terenie przeciwnika. Teraz w takim przypadku o wygranej decydować będą rzuty karne. Co ciekawe, niedawno takie same przepisy wprowadzono w piłce nożnej, także w rozgrywkach międzynarodowych.

Jeśli chodzi o grę pasywną, to można był do tej pory wykonać sześć podań. Po zmianach będzie można podawać piłkę tylko cztery razy. – Zdaliśmy sobie sprawę, że sześć podań może trwać wyjątkowo długo i chcemy mieć więcej ataków w meczu – komentuje Per Morten Sødal, od 2021 roku przewodniczący Komisji Przepisów Gry i Sędziów Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF).

Piłka będzie mniejsza i lżejsza (zmiana jest zalecana, ale nie wymagana) oraz nie będzie pokrywana specjalną żywicą, co spowoduje inny rodzaj jej chwytu To spore utrudnienie dla golkiperek i golkiperów, ponieważ bramki będą miały ten sam rozmiar, co do tej pory.