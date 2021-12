Europejska przygoda Pszczółki nadal trwa. “Nasze szanse oceniam na 50%” – mówi po losowaniu trener Krzysztof Szewczyk

Dla Pszczółek trwający sezon jest historyczny. Lublinianki po raz pierwszy wystartowały w eliminacjach do EuroCupu, a w nich ograły o wiele bardziej utytułowany Spartak Moskwa. To dało im prawo gry w fazie grupowej. – Nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, bo to nasz debiutancki sezon w tych zmaganiach. Podchodziliśmy pełni respektu, ale wiedzieliśmy, że mamy szansę. Po przebrnięciu eliminacji i losowaniu grup było jasnym, że faworytkami naszej grupy są turczynki. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę, że pozostałe ekipy są w naszym zasięgu – wspomina trener Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin, Krzysztof Szewczyk.

W grupie C rywalami AZS-u miały być: CBK Mersin Yenisehir Bld (Turcja), Horizont Mińsk (Białoruś) oraz InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski (Polska). Zaczęło się dobrze, bo od domowej wygranej ze znajomym z parkietów krajowych. Następnie jednak przyszły dwie porażki: O ile przegrana w Turcji zaskoczeniem nie była, o tyle strata punktów u siebie w meczu z Horizontem mogła boleć. – To na pewno pokazało, że cały czas musimy pracować. Na tę porażkę nałożyło się kilka rzeczy. Mieliśmy kryzys fizyczny, nie mogliśmy złapać swojego rytmu. Horizont z kolei zagrał dobre spotkanie, wpadały im “trójki”. Efekt był taki, że przegraliśmy – mówi trener Szewczyk.