Felieton. Na (nie)łasce pandemii

Jak co roku, pod koniec listopada, Polacy zamienili się w konsumentów szukających „czarnopiątkowych” wyprzedaży, które znieczulą im gorzkie doświadczenie inflacji. Zwyczaj pochodzący z USA zadomowił się w Europie na dobre. Być może niedługo będziemy świętować także nad Wisłą Święto Dziękczynienia (obchodzone w USA w czwarty czwartek listopada), które rozjaśniłoby nam ponury i w sumie żałobny listopad. Sęk w tym, że nie wiadomo, za co dokładnie Polacy mieliby dziękować i co ułaskawić. W Stanach trochę przypadkowo bohaterem ułaskawienia został indyk. Statystyka pokazuje, że z mięsa Polacy preferują drób, ale raczej kurczaka. Chodzi jednak bardziej o jedzenie niż ułaskawianie.

W zasadzie nie jest do końca prawdą, że nie mamy swojego dziękczynienia, bo pierwowzór Thanksgiving przypominał dożynki. A te ostatnie mają się chyba w Polsce wyjątkowo dobrze. Nawet jeśli nie ma podczas nich żadnych ułaskawień, to z prawa łaski korzystają konstytucyjnie kolejni Prezydenci III RP, którzy chętnie pojawiają się na święcie plonów. Akty te nie dotyczą jednak zwierząt, bo zamiast indyka lub kurczaka mamy tu „humanitarne” ułaskawienia osób winnych popełnienia przestępstw, czasem całkiem poważnych (zamiast barana mógłby nią być „Baranina”). Klasą dla siebie jest w tej kategorii Lech Wałęsa, który przez pięć lat ułaskawił około 3,5 tysiąca osób (Lech Kaczyński zaledwie 201 skazanych, zaś Andrzej Duda niespełna stu w podobnym okresie). Na marginesie corocznej historii z indykiem, kilka lat temu prezydent Trump sondował u doradców możliwość ułaskawienia członków swojej rodziny. To byłyby dopiero „dożynki” (dla prawników)!