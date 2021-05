Finał Fortuna Pucharu Polski już dziś na Arenie Lublin

Co ciekawe, żółto-niebiescy mają już w klubowej gablocie Puchar Polski wywalczony w Lublinie. W 1979 roku „Arkowcy” pokonali bowiem przy Alejach Zygmuntowskich krakowską Wisłę 2:1, w pierwszym w historii finale Pucharu w naszym mieście. Natomiast swój ostatni pucharowy triumf gdynianie świętowali w 2017 roku, po zwycięstwie nad Lechem Poznań.

- Nasza droga do finału była dość trudna, aczkolwiek zaledwie jeden mecz wygraliśmy różnicą tylko jednej bramki - przyznaje Marek Papszun, trener Rakowa. - Mimo wszystko przebieg poszczególnych spotkań świadczy o tym, że ścieżka do najbliższego meczu nie była usłana różami. Nie obawiam się rozprężenia w drużynie z powodu faktu, że rywal to pierwszoligowiec. Wszyscy chcemy zdobyć puchar. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z presją - dodaje szkoleniowiec.