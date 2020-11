Fortuna Puchar Polski. Górnik Łęczna pokonał Ślęzę Wrocław

- Chcemy przeżyć fajną przygodę - zapowiadał przed meczem trener Górnika, Kamil Kiereś. - Tak samo podchodziliśmy do gry w Pucharze w ubiegłym roku. Nagrodą był mecz z Legią Warszawa. Chcielibyśmy awansować i w kolejnej rundzie pokonać bardziej renomowanego rywala - dodawał szkoleniowiec.

Jego podopieczni mają szansę na zrealizowanie tych marzeń. Pierwsza połowa meczu ze Ślęzą nie przyniosła zbyt wielu emocji i nie padły w niej żadne bramki. Bliższy trafienia był zespół z Łęcznej, jednak strzał głową Tomasza Midzierskiego oraz uderzenie z dystansu Karola Struskiego nie zmieniły rezultatu.

Do przerwy we Wrocławiu było 0:0, natomiast po zmianie stron łęcznianie dopięli swego. Wynik otworzył wprowadzony z ławki rezerwowych najlepszy strzelec zielono-czarnych w obecnych rozgrywkach, Bartosz Śpiączka. Napastnik trafił do siatki zaledwie 180 sekund później po tym jak zameldował się na placu gry.