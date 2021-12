Gdzie nie będzie prądu w lubelskim 8.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (8.12 10:17) nie ma prądu w lubelskim?

Lublin

Lublin, ul. Rozstajna, ul. Długa od ul. Pawiej do ul. Krańcowej, ul. Stalowa od nr 7 i 8 do ul. Rozstajnej

8.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat tomaszowski

Ostrów

8.12 od godz. 8:00 do 10:30

Kryszyn

8.12 od godz. 8:00 do 11:00

Tomaszów Lubelski, ul. dr. Józefa Rybickiego

8.12 od godz. 8:00 do 11:00

powiat lubelski

Kazimierzówka

8.12 od godz. 8:00 do 13:00

powiat bialski

Janów Podlaski

8.12 od godz. 7:30 do 13:30

Dobromyśl

8.12 od godz. 8:00 do 11:30

powiat radzyński

Bojanówka

8.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat łęczyński

Rossosz, ul. Zabaszta

8.12 od godz. 8:30 do 12:30