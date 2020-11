GKS Górnik Łęczna rozpoczyna dziś walkę o grę w Lidze Mistrzyń

Łęcznianki będą rywalizować o awans do Ligi Mistrzyń trzeci rok z rzędu. Ich przeciwniczki po raz drugi w historii. Zwycięzca dzisiejszych zawodów awansuje do kolejnej rundy eliminacji. Za faworyta spotkania uchodzą gospodynie. - To wynika jedynie z rankingów, których osobiście bardzo unikam - przyznaje w rozmowie z klubowym portalem, Piotr Mazurkiewicz, trener "Górniczek". - Oglądałem i analizowałem ubiegłoroczny mecz ZNK w kwalifikacjach i ta drużyna mi zaimponowała. Dopóki zawodniczki miały siłę, walczyły o każdy centymetr boiska, co zresztą charakteryzuje zespoły z Bałkanów. Musimy się temu przeciwstawić – dodaje szkoleniowiec.

Opiekun zielono-czarnych będzie musiał sobie poradzić bez czterech zawodniczek zakażonych koronawirusem. Do składu wracają natomiast Agata Guściora oraz Nikola Karczewska. - Zabraknie nam paru ogniw, ale te z nas, które mogą zagrać, są w pełni gotowe do tego, by wyjść na boisko i zostawić na nim serce. Tak już jest w piłce, że gdy ktoś wypada ze składu, ktoś inny musi go zastąpić i wykorzystać swoją szansę – podkreśla Emilia Zdunek, pomocniczka Górnika.