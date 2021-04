GKS Górnik Łęczna w półfinale Pucharu Polski. Kolejny mecz już w sobotę

Już do przerwy łęcznianki strzeliły pierwszoligowym rywalkom cztery bramki, a po zmianie stron dołożyły jeszcze jedno trafienie. - Przez pierwszych 20 minut nie mogłyśmy złapać płynności w grze, a dziewczyny z Bielska miały fajne sytuacje bramkowe. Później jednak to my dyktowałyśmy warunki meczu i wyglądałyśmy lepiej jako drużyna. Ważne jest zwycięstwo i awans, który przede wszystkim się liczy - przyznała w rozmowie z klubowymi mediami autorka dwóch goli, Ewelina Kamczyk.

Już w sobotę łęcznianki zagrają kolejny mecz w województwie śląskim. Tym razem zmierzą się w Katowicach z tamtejszym GKS-em. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 11:15. "Górniczki" są od najbliższych rywalek wyżej w tabeli, ale spodziewają się trudnej przeprawy. Czy tak rzeczywiście będzie, przekonamy się za sprawą transmisji w stacji TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl.