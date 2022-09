Górniczki wróciły na właściwe tory. Ze Szczecina przywiozły trzy punkty

– Zespół pokazał charakter. Udowodnił, że mimo niepowodzenia potrafi się podnieść i być kolektywem. Drużyna idzie w dobrą stronę, więc to cieszy – ocenia trener Robert Makarewicz.

Łęcznianki spotkanie w stolicy województwa zachodniopomorskiego rozpoczęły od ataków na bramkę rywalek. Te przyniosły efekty już po kwadransie gry, kiedy to prowadzenie dała im Klaudia Fabova (0:1). Chwilę później boisko musiała opuścić kontuzjowana Klaudia Miłek. – Wygląda to na naciągnięcie, ale na szczęście nie więzadeł krzyżowych. W poniedziałek przejdzie szczegółowe badania i myślę, że po tygodniu powinna wrócić do zajęć – komentował po meczu szkoleniowiec Górniczek.

Jeszcze przed przerwą jego podopieczne zdobyły drugiego gola. Po raz kolejny na listę strzelczyń wpisała się Fabova, ale ogromną zasługę przy trafieniu miała asystująca Klaudia Lefeld. Pomocniczka łęcznianek potwierdziła swoją wysoką dyspozycję, w jakiej znajduje się w ostatnich tygodniach (ta zaowocowała powołaniem do kadry narodowej i golem w rozgrywanym na Arenie Lublin, wygranym 7:0 spotkaniu z Kosowem). Drugie kluczowe podanie w Szczecinie Lefeld wykonała w 47. minucie, a na bramkę zamieniła je Anna Zając (0:3). Kilka chwil później trafieniem odpowiedziała Weronika Szymaszek (1:3). Wynik w doliczonym czasie ustaliła Katja Skupień (1:4).