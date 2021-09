Górnik Łęczna podejmie Lechię Gdańsk. Kolejny trudny test beniaminka z Lubelszczyzny

Górnik Łęczna po ośmiu kolejkach PKO BP Ekstraklasy ma na swoim koncie pięć punktów. Łęcznianie plasują się na przedostatnim miejscu w stawce. Słabszy dorobek punktowy ma jedynie Termalica Bruk-Bet Nieciecza. "Słonie" jednak rozegrały jedno spotkanie mniej od "Górników".

Zielono-czarni nie mogą zaliczyć wejścia w rozgrywki do udanych. Sztab szkoleniowy łęcznian jednak wykorzystał niedawną przerwę reprezentacyjną na reorganizację gry zespołu. Do drużyny dołączyli nowi zawodnicy, a Kamil Kiereś wprowadził zmiany taktyczne. Te wyszły drużynie na dobre. Po domowym starciu z Wisłą Płock łęcznianie po raz pierwszy w bieżącym sezonie mogli cieszyć się z kompletu punktów. Niespełna tydzień później zielono-czarni pojechali na teren mistrzów Polski. Starcie z warszawską Legią przegrali 1:3. Górnik pokazał się z dobrej strony. Zawiodła jednak defensywa.

- Pierwsza część rozgrywek była w naszym wykonaniu bardzo słaba. Szukaliśmy wzmocnień właściwie do końca okienka transferowego. Podczas reprezentacyjnej przerwy mieliśmy nadzieję, że poprzez pracę odbudujemy konkret, jeżeli chodzi o ustawienie, dyspozycję i motorykę zespołu. Spotkanie z Wisłą Płock pokazało zupełnie nowe oblicze drużyny. Zastosowaliśmy wówczas nowy system, 4-2-3-1, odrobiliśmy straty z 0:2 na 3:2. Z dużą nadzieją, mając taką energię z tamtego meczu, przyjechaliśmy do Warszawy, aby zaprezentować się w taki sposób i poszukać punktów, wygrać. Oczywiście, Legia była faworytem, a my kopciuszkiem, ale wydaje mi się, że zaprezentowaliśmy się bardzo godnie. Szkoda, że nie zdobyliśmy punktów, nie zagraliśmy o zwycięstwo. Czujemy, że byliśmy w stanie powalczyć o punkty, wywieźć je z Warszawy - mówił po meczu w Warszawie Kamil Kiereś.