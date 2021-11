Górnik Łęczna przed meczem z Koroną Kielce w Fortuna Pucharze Polski. Wykorzystają zmianę na ławce trenerskiej rywali?

Podopieczni Kamila Kieresia w pucharowych rozgrywkach wyeliminowali już dwie drużyny grające w Fortuna 1. lidze. Dwukrotnie w dramatycznych okolicznościach, ponieważ w 1. rundzie pokonali na wyjeździe Górnika Polkowice 2:1, strzelając oba gole w doliczonym czasie gry. Następnie wyeliminowali Miedź Legnica, zdobywając wyrównującą bramkę także w doliczonym czasie gry, a później skuteczniej egzekwując rzuty karne.

- Nasze najlepsze momenty, to często zdobywanie laurów w końcówkach. Niech ta gra do końca zostanie, a naszym celem będzie awans do kolejnej rundy - zapowiada Kiereś.

Występy w Fortuna Pucharze Polski są dla fanów Górnika odskocznią od niepowodzeń ich drużyny w PKO Ekstraklasie. W sobotę łęcznianie przegrali u siebie z imiennikiem z Zabrza 1:2. - Musimy tę porażkę przetrawić i otrząsnąć się, bo przed nami mecz pucharowy oraz za chwilę w Białymstoku. Nie możemy dzielić meczów na te z rywalami z góry tabeli i z dołu, czy na wyjazdowe i u siebie. W każdym musimy po prostu myśleć o zwycięstwie. Nie jest to dla nas łatwy moment, ale trzeba pokazać, że jesteśmy mężczyznami i starać się, jak najlepiej grać drużynowo – dodaje szkoleniowiec zielono-czarnych.