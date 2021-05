Górnik Łęczna przegrał w Łodzi po dwóch golach straconych w doliczonym czasie gry. Zobacz zdjęcia

Najciekawszym elementem pierwszych minut spotkania był głośny doping łódzkich kibiców, którzy po raz pierwszy w 2021 roku mogli zasiąść na trybunach i wspierać miejscowy ŁKS. Chwilę przed rozpoczęciem boiskowej rywalizacji gospodarze uhonorowali zawodnika zespołu gości, Bartłomieja Kalinkowskiego. Pomocnik był częścią drużyny ŁKS-u, która wywalczyła awans do ekstraklasy w 2019 roku.

Pierwszy groźny strzał gości padł w dziewiątej minucie. Z ponad dwudziestu metrów huknął Marcin Stromecki, ale 19-letni bramkarz gospodarzy, Dawid Arndt nie dał się zaskoczyć i skutecznie interweniował. Chwilę wcześniej nieco problemów golkiperowi z Łęcznej, Maciejowi Gostomskiemu sprawił naciskający na niego Tomasz Nawotka. Do niebezpiecznej sytuacji jednak ostatecznie nie doszło.

Najbliżej otworzenia wyniku w pierwszej połowie było w 42. minucie. Centrę Ricardinho zamknął obrońca Górnika, Tomasz Midzierski, który sprawdził refleks bramkarza własnej drużyny. Gostomski z trudem przerzucił piłkę nad poprzeczką. Chwilę później dobrą okazję po otrzymaniu podania ze skrzydła w okolicach jedenastki miał Pirulo. Ponownie góra był jednak golkiper drużyny gości. Tym samym do przerwy utrzymał się bezbramkowy wynik.

"Górnicy" wyrównali dwie minuty później. Na prawym skrzydle urwał się Michał Mak, który dograł do Krykuna. Ukrainiec umieścił piłkę w bramce przy lewym słupku. Gospodarze starali się odzyskać prowadzenie. Dwukrotnie jednak niecelnie uderzał Ricardinho. W 79. minucie bezpośrednio z rzutu wolnego uderzał Mikkel Rygaard. Maciej Gostomski zdołał złapać piłkę. Dwie minuty później sytuacja się powtórzyła przy okazji boiskowej akcji.

Gdy wydawało się, że do końca spotkania wynik się już nie zmieni, "Rycerze Wiosny" zdobyli zwycięską bramkę. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry piłkę do siatki skierował Pirulo. Hiszpan uderzył nie do obrony z "półwoleja" w okolicach dwunastego metra. Jeszcze zanim sędzia gwizdnął po raz ostatni, skrzydłowy zdobył kolejnego gola. Gdy otrzymał piłkę w polu karnym, poszukał dogodnej pozycji, uderzył i ustalił wynik na 3:1.