Górnik Łęczna remisuje w Niecieczy z Bruk-Bet Termaliką. Obie drużyny kończyły mecz w dziesięciu

Stawka meczu sprawiła, że na boisku iskrzyło od pierwszego gwizdka sędziego Tomasza Wajdy z Żywca. Nie minęła nawet minuta meczu, gdy na czystą pozycję wychodził Damian Gąska. Piłkarza Górnika sfaulował Nemanja Tekijaski. Arbiter długo zwlekał z decyzją, ale po obejrzeniu powtórek pokazał zawodnikowi gospodarzy czerwoną kartkę.

Strata jednego z piłkarzy nie wpłynęła na postawę Termaliki. Miejscowi przeważali na boisku i dążyli do zdominowania łęcznian. Gra była ostra, co chwila na murawę padali z krzykiem kolejni piłkarze.

Górnik do pierwszej groźnej sytuacji doprowadził w 10. minucie, gdy strzałem głową bramkarza próbował zaskoczyć Przemysław Banaszak. W 19. minucie doszło do groźnej sytuacji z udziałem napastnika zielono-czarnych, który zderzył się głowami z Mateuszem Grzybkiem. Obaj piłkarze padli na murawę i potrzeby interwencji medycznej. Sędzia za to zdarzenie ukarał żółtą kartką zawodnika z Łęcznej, natomiast gospodarze byli zmuszeni do pierwszej zmiany.