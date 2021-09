Górnik Łęczna z kolejnym zagranicznym transferem. Alex Serrano nowym piłkarzem zielono-czarnych

26-letni środkowy pomocnik urodził się w Barcelonie. Swoją przygodę z futbolem rozpoczął Sportingu Gijón. Później był zawodnikiem Espanyolu, a następnie w RCD Mallorca. Reprezentował także barwy takich klubów jak UE Cornellà, CF Talavera de la Reina, Salamanca CF UDS, czy Celt.a Vigo Nowy piłkarz Górnika ma na swoim koncie ponad 200 spotkań na trzecim poziomie hiszpańskich rozgrywek oraz cztery mecze ramach Segunda Division.

- Ponieważ nie udało nam się namówić do powrotu do Górnika Javi Hernandeza, szukaliśmy zawodnika o podobnym do niego profilu. Alex przyjechał do nas, potrenował i na tyle się spodobał sztabowi szkoleniowemu, że zdecydowaliśmy się podpisać z nim kontrakt. Mam nadzieję, że będzie istotnym wzmocnieniem naszej drużyny – mówi w rozmowie z klubowymi mediami Veljko Nikitović, dyrektor sportowy Górnika Łęczna.

Alex Serrano ma w Górniku sporą konkurencję na swojej pozycji. To już ósmy środkowy pomocnik w łęczyńskiej drużynie. Jest to jednak zawodnik usposobiony ofensywnie, więc najprawdopodobniej będzie operował tuż za linią ataku.Sztab szkoelniowy Górnika z pewnością liczy na to, że do szesnastu goli, zdobytych w trzeciej lidze hiszpańskiej, piłkarz dopisze ekstraklasowe trafienia.