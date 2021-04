Górnik Łęczna zagra w Łodzi z Widzewem. Pojedynek byłego z obecnym trenerem zielono-czarnych

Broniszewski był członkiem łęczyńskiego sztabu szkoleniowego od października 2018 roku do maja 2019 roku. Najpierw pełnił on rolę asystenta Franciszka Smudy, a po bezbramkowym remisie z łódzkim Widzewem właśnie przejął funkcję trenera pierwszego zespołu. Dokończył z zielono-czarnymi sezon, ale bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek doszło do rozstania. Broniszewski prowadził samodzielnie zespół w ośmiu meczach. "Górnicy" wygrali jedynie dwa z nich. Jedno spotkanie zremisowali i zaliczyli aż pięć porażek. Klub tym samym został na kolejny sezon w drugiej lidze. Trener wówczas ubolewał nad tym, że o zakończeniu swojej pracy dowiedział się od drużyny.

W obozie rywali jednak również nie powinno zabraknąć motywacji. Łęcznianie w bieżącym miesiącu zdobyli komplet punktów tylko raz. 1 kwietnia podopieczni Kamila Kieresia pokonali 3:0 Chrobrego Głogów. Od tego momentu zaliczyli dwa remisy. Górnik nie stracił drugiej pozycji w stawce tylko ze względu na straty punktów u bezpośrednich rywali. Przewaga nad trzecim GKS-em Tychy wynosi jedynie dwa punkty. Ewentualna porażka w Łodzi może więc teoretycznie kosztować zielono-czarnych status wicelidera.

- Staram się do tego meczu podchodzić jak do każdego innego - mówi były zawodnik Widzewa, a obecnie piłkarz Górnika, Przemysław Banaszak. - Jest to na pewno sentymentalna podróż. Podchodzę jednak do tego na spokojnie. Nie jedziemy tam na spotkanie towarzyskie tylko mamy swój plan i będziemy chcieli wygrać - kończy.

- Przede wszystkim trzeba zaistnieć jeszcze bardziej w ofensywie. W meczu z Puszczą stworzyliśmy mało sytuacji. Chcemy wygrywać i kreować okazje bramkowe. Tego możemy się spodziewać w Łodzi. Naszym celem jest zaistnieć z piłką na połowie przeciwnika. Nie chcemy oddawać pola rywalowi - dodaje powracający do składu łęcznian po kontuzji Karol Struski.