Górnik Łęczna zagra z ŁKS-em Łódź o awans do PKO Ekstraklasy. Wielki finał baraży w niedzielę

- Jesteśmy szczęśliwi, ale do dopiero półfinał. Widać, że jesteśmy jednością, jesteśmy drużyną. Każdy za każdego walczy, oddaje serce i to jest piękne. Przed nami jeszcze jeden krok - mówi skrzydłowy Górnika, Michał Mak. - Został nam finał. Po to trenujemy i wychodzimy co tydzień na mecz, by do iść do mety. Meta będzie jeszcze trudniejsza. Musimy się szybko zregenerować, chwilę się pocieszyć i wrócić na finał gotowi i zdeterminowani, by awansować do ekstraklasy. Drugi finalista jest w naszym zasięgu. Musimy wiedzieć jednak, że baraż różni się od zwykłego meczu i rządzi się swoimi prawami. Musimy być skoncentrowani, zdeterminowani i gotowi na wszystko - dodaje jego drużynowy kolega, Aleksander Jagiełło.