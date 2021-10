Górnik Łęczna zmierzy się z Pogonią Szczecin. Zielono-czarni polecieli na mecz samolotem

Pogoń Szczecin w bieżącym sezonie jeszcze nie przegrała na własnym boisku. Jedyną jak dotąd porażkę zaliczyli w wyjazdowym starciu z Zagłębiem Lubin. W minionej kolejce przełamali się po serii trzech remisów 1:1 i zwyciężyli z krakowską Wisłą. Teraz z pewnością chcą pójść za ciosem i odnieść przekonujące zwycięstwo nad "czerwoną latarnią" ligi, Górnikiem Łęczna.

Zielono-czarni z kolei wciąż maja na swoim koncie tylko jedno zwycięstwo na najwyższym w kraju szczeblu rozgrywek. Nastroje łęcznianom z pewnością nieco poprawił awans do 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. Podopieczni Kamila Kieresia rzutem na taśmę pokonali w Polkowicach tamtejszego Górnika, dzięki bramkom Sergieja Krykuna i Michała Maka z 90. minuty.

- Cieszy nas to zwycięstwo. Pomogły zmiany, które wprowadziliśmy. Weszli ci bardziej kluczowi zawodnicy. Skład był nieco zrotowany. Od początku wystąpiło wielu zawodników, którzy mniej grają. Trzeba przyznać, że odnieśliśmy to zwycięstwo w trudach. Ważne, że uniknęliśmy dogrywki, bo po powrocie z Polkowic, czeka nas wyjazd do Szczecina - mówił po meczu pucharowym trener ekipy z Łęcznej, Kamil Kiereś.