Górnik Łęczna zremisował we Wrocławiu ze Śląskiem. Zobacz zdjęcia

W składzie łęczyńskiego zespołu doszło do czterech zmian w porównaniu do zeszłotygodniowego blamażu przed własną publicznością z Wartą Poznań. Po raz pierwszy w wyjściowej jedenastce znaleźli się sprowadzeni latem doświadczeni obrońcy Bartosz Rymaniak i Daniel Dziwniel. Natomiast grający dotychczas na prawej stronie defensywy Kryspin Szcześniak został przesunięty na pozycję stopera. Z kolei w linii pomocy debiut w zielono-czarnych barwach zaliczył Damian Gąska. Trener Kamil Kiereś w drugiej linii postawił również na wracającego do Górnika po czterech latach Szymona Drewniaka.

W początkowych fragmentach meczu "Górnicy" prezentowali się dobrze na tle faworyzowanego rywala. W dziewiątej minucie goście mieli szanse zagrozić bramce wrocławian, po tym jak piłkę z rzutu rożnego dośrodkował w pole karne Drewniak. Defensywa miejscowych wyszła jednak obronną ręką z tej sytuacji.

W dalszej części pierwszej połowy rosła przewaga Śląska. W 19. minucie rozpędzony Mateusz Praszelik wpadł w szesnastkę przeciwnika i domagał się podyktowania rzutu karnego, ale sędzia nie użył gwizdka. Następnie w dobrej sytuacji znalazł się Wojciech Golla, ale obrońca zielono-biało-czerwonych źle przyjął futbolówkę, ułatwiając interwencję Maciejowi Gostomskiemu.